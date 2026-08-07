İspanya'dan İtalya'ya Sınır Kontrolleri Uyarısı

İspanya hükümeti, İtalya'nın İspanya'dan gelen yolculara yönelik başlattığı geçici sınır kontrollerini kaldırmaması halinde mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde orantılı tedbirler alacağını duyurdu.

İspanya hükümetinden yapılan açıklamada, Roma yönetiminin İspanya'ya yönelik sınır kontrolleri başlatma kararını "tek taraflı", "haksız" ve "yakın tarihte örneği görülmemiş bir adım" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, uygulamanın, yaz sezonunun en yoğun döneminde binlerce yolcunun seyahatini aksattığı ve hukuki belirsizlik yarattığı kaydedildi.

9 Ağustos'a kadar süre verdi

İtalya'ya kontrolleri sonlandırması için 9 Ağustos Pazar günü sonuna kadar süre verildiği belirtilen açıklamada, "İtalya bu adımı atmadığı takdirde İspanya, vatandaşlarının çıkarlarını ve itibarını korumak adına orantılı tedbirler almak zorunda kalacaktır." ifadesine yer verildi.

"Ceuta karara gerekçe gösterilemez"

İspanya, İtalya'nın söz konusu kontrolleri ülkenin Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'deki (Ceuta) kitlesel düzensiz göçmen hareketliliğine dayandırma gerekçesini de reddetti. Açıklamada, Sebte'nin Schengen sisteminde özel bir statüye sahip olduğu ve bölgeye giren göçmenlerin Avrupa'nın pasaportsuz seyahat alanında serbestçe dolaşamayacağı hatırlatıldı.

Ayrıca, 30 Temmuz'da şehre giren yaklaşık 72 bin göçmenin büyük çoğunluğunun Fas'a geri döndüğü bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, İtalya'daki düzensiz göçmen girişlerinin İspanya'dakinin iki katı olduğuna dikkat çekilerek İspanya'nın buna rağmen İtalya'ya hiçbir zaman sınır kontrolü uygulamadığı ifade edildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in konuyu görüşmek üzere bakanlarıyla koordinasyon toplantısı yaptığı bildirilirken İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hükümetine kontrolleri sonlandırma ve "İspanyollara diğer Avrupa vatandaşları gibi muamele etme" çağrısında bulunuldu.

Öte yandan, Sebte'deki kitlesel geçiş sırasında hayatını kaybeden 80 göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı, refakatsiz 1342 çocuk göçmenin kayıt altına alındığı ve tespit çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: AA