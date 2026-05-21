İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Filistin Devleti'nin tanınmasının gerekli olduğunu belirtti

İspanya Dışişleri Bakanı Albares, Filistin Devleti'nin tanınmasının İsrail-Filistin arasında iki devletli çözümü korumak için gerekli olduğunu belirtti. Gazze'deki durum ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerin barışı tehdit ettiğini vurguladı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail ile Filistin arasında iki devletli çözümü korumak için Filistin Devleti'nin tanınmasının gerekli olduğunu söyledi.

Albares, Berlin'deki Hertie okulunda düzenlenen bir panelde, "İki devletli çözümü uygulamazsak Orta Doğu'da güvenlik, barış ve istikrarın sağlanacağını sanmıyorum." dedi.

Albares, İspanya'nın Filistin'i tanıma kararının gerekli bir karar olduğunu belirterek, "Gazze'deki duruma baktığınızda, barış planının ikinci aşaması nedir? Kimse bilmiyor. Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim yerleri giderek yayılıyor. Yerleşimcilerin şiddeti kontrolden çıkmış durumda." diye konuştu.

Filistin Devleti'ni tanımanın İsrail ile Filistin arasındaki iki devletli çözümü korumak için ellerindeki tek araç olduğunu vurgulayan Albares, ancak bu durumun imkansız bir hal almasının çok yakın olduğunu söyledi.

Albares diplomatik çabaları canlandırma ve iki devletli çözüm üzerine müzakereleri yeniden başlatmanın, hem Filistinliler hem de İsrailliler için güvenlik ve barışçıl bir gelecek sağlamanın tek yolu olduğunu kaydetti.

İspanya, 2024 yılında Filistin Devleti'ni tanımıştı.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ
