İspanya hükümetinden, Venezuela'da yeni yönetimin "olumlu adımlar" atmaya başladığı değerlendirmesi

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Venezuela'da geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez başkanlığındaki yeni yönetimin "olumlu adımlar" atmaya başladığını söyledi.

Albares, Venezuela'da yaşanan siyasi gelişmeleri İspanya devlet televizyonu RTVE'de katıldığı bir programda değerlendirdi.

İspanya hükümeti adına konuştuğunu belirten Albares, Venezuela'da aralarında 5 İspanyol vatandaşının ve siyasi mahkumların da olduğu çok sayıda tutuklunun serbest bırakılmasıyla ilgili, " Venezuela'da başlayan yeni dönemde olumlu bir adım. Bunun devam etmesini umuyorum." dedi.

Albares, Delcy Rodriguez başkanlığındaki Venezuela'daki yeni yönetimden, ilerleyen saatlerde veya günlerde aralarında İspanyolların da olduğu diğer tutukluları da serbest bırakmalarını beklediklerini ifade etti.

"Hiçbir ülke, özellikle de güç kullanarak dış çözüm getiremez"

ABD'nin Venezuela'daki askeri müdahalesi ve yargılanacağı gerekçesiyle Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini alıkoyması sonrasında yaşanan gelişmeleri "dünya düzeni için endişeli ve belirsizlik" olarak değerlendiren Albares, "Sadece Venezuela halkı kendi geleceğine karar vermeli bu barışçıl ve demokratik olmalı. Hiçbir ülke, özellikle de güç kullanarak dış çözüm getiremez." diye konuştu.

"Gelecek aylarda alınacak kararlar geleceğimizi çok etkileyecek." diyen Albares, "Hepimizi daha güvensiz bir dünyaya sürükleyecek orman kanunlarının önüne geçebilmek için uluslararası hukukun ve uluslararası mahkemelerinin işleyişinin garanti edilmesi ve Birleşmiş Milletlerin kararlarına saygı gösterilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği'nin (AB), değerlerini yeniden düzenlemek, büyük güçlerin olduğu masaya oturmak ve barış ve insanlık için moderatörlük ve diyalog rolünü üstlenmek zorunda olduğunu söyleyen Albares, "Dışarıdan hiç kimsenin yaşam tarzımızı değiştirmesine izin vermeyeceğimiz konusunda Avrupa'da güvence vermeliyiz. Avrupa'nın barış toprağı olmayı terk edeceği hissine kimse varmamalı." dedi.