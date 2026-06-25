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İspanya'dan Venezuela'ya deprem dayanışması

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İspanya hükümeti, Venezuela'da art arda meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki iki depremin ardından dayanışma mesajları gönderdi.

İspanya hükümeti, Venezuela'da art arda meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki iki depremin ardından dayanışma mesajları gönderdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Bu geceki yıkıcı depremlerin ardından İspanya'nın ve şahsımın Venezuela halkına tüm desteğini iletiyorum. Düşüncelerimiz, kurbanlar ve aileleriyle birlikte." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de X hesabından, Venezuela'nın kardeş halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu belirterek, Bakanlığına bağlı Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği Ajansının (AECID) gerekli tüm acil durum yardımlarını sağlamaya hazır olduğunu duyurdu.

Venezuela'nın başkenti Caracas'taki İspanya Büyükelçiliğinin ve konsolosluğun telefon numaralarını paylaşan Albares, devlet radyosu RNE'ye yaptığı açıklamada, henüz çok erken olmasına rağmen ilk bilgilere göre deprem mağdurları arasında İspanyol vatandaşlarının bulunmadığını söyledi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde ardışık iki deprem olduğunu bildirmişti.

USGS, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde ardışık depremlerin meydana geldiğini açıklamış, depremlerin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olduğu bilgisini paylaşmıştı.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez de ülkeyi vuran iki büyük depremde ilk belirlemelere göre 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli
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