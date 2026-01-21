Haberler

İspanya'daki tren kazasında ölenlerin sayısı 42'ye çıktı


İspanya'nın Endülüs bölgesinde meydana gelen hızlı tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye ulaştı. Kazanın ardından 43 kişi için kayıp başvurusu yapıldı ve ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildi.

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Kurtuba kenti yakınlarında önceki gün meydana gelen iki hızlı trenin karıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, basına yaptığı açıklamada, tren kazasında yaşamını yitirenlerin sayısının 42'ye çıktığını, cesetlerden 10'unun kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Kazazedelerden 13'ünün yoğun bakımda olmak üzere, 39'unun hastanelerde tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

Endülüs Özerk Yönetim Hükümeti Sağlık ve Acil Durumlar Bakanı Antonio Sanz da kazanın ardından 43 kişi hakkında kayıp başvurusu aldıklarını hatırlatarak, mevcut durumda açıklanan 42 ölümden ötürü nihai rakama yakın olduklarını düşündüklerini ifade etti.

İspanya'da kaza sebebiyle dün 3 günlük "ulusal yas" ilan edilmişti.

Olay

Malaga-Madrid seferini yapan, 317 yolcunun bulunduğu, İryo şirketine bağlı hızlı trenin son üç vagonu 18 Ocak pazar günü yerel saatle 19.39'da (TSİ 21.39) Kurtuba'ya bağlı Adamuz beldesi yakınlarında raydan çıkmış, bu sırada karşı yönden gelip Huelva'ya doğru giden ve 100 yolcu taşıyan Renfe şirketine bağlı tren raylara devrilen vagonlara çarpmıştı.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
