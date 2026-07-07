Avrupa sıcaklardan kırılıyor: 150'den fazla can kaybı

MADRİD, 7 Temmuz (Xinhua) -- İspanya'da bu yaz resmi olarak duyurulan ikinci sıcak hava dalgasının etkisiyle, temmuz ayının ilk günlerinde 150'den fazla kişi yüksek sıcaklıklar nedeniyle hayatını kaybetti.Bu rakamın İspanya Sağlık Bakanlığı'nın Günlük Ölüm İzleme Sistemi'nin (MoMo) haziran ayı verilerine yakın olduğu kaydedildi. MoMo haziran ayında sıcaklardan kaynaklı 1.029 can kaybı yaşandığını ve bunun sistemin faaliyete geçtiği 2015 yılından bu yana kaydedilen en yüksek aylık can kaybı olduğunu belirtmişti.Öte yandan ülke genelinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Bu yangınlardan biri de koruma altındaki Les Gavarres bölgesinde yaklaşık 40 kilometre yarıçapında bir alana yayılarak 2.200 hektara yakın bir alanı küle çeviren La Bisbal d'Emporda yangını.Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi'nden alınan uydu tabanlı verilere göre, 2026 içerisinde İspanya'da yaklaşık 56.000 hektarlık alan yangınlardan zarar gördü.

Kaynak: Xinhua