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İspanya'da polis sosyal medyadaki Blocus çağrılarına karşı alarma geçti

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İspanya'da büyük kentlerde sosyal medya üzerinden yapılan sokak şiddeti ve yağmalama çağrılarına karşı polis alarma geçti. Barselona'da kent merkezinde öğleden sonra 450 kişinin kimlik kontrolü yapılırken Valensiya'da iki, Barselona'da bir kişi tutuklandı.

İspanya'da büyük şehirlerde sosyal medya aracılığıyla yapılan sokak şiddeti ve yağmalama çağrılarına karşı önlem almak için polis alarma geçti.

Avrupa'da Fransa ve İtalya başta olmak üzere bazı ülkelerde son haftalarda yaşanan ve İspanya'ya da sıçrayan sokak şiddetine karşı Barselona, Madrid, Valensiya, Sevilya gibi büyük kentlerde polis, şüpheli gördüğü gençlerin kimliklerini kontrol ederek üzerlerini aradı.

Fransa'daki öğrenci protestolarıyla bağlantılı olarak gençler arasında ortaya çıkan ve Fransızca "abluka" anlamına gelen "Blocus" kelimesiyle sosyal medyadan başlatılan toplu vandalizm çağrılarına karşı alarma geçen polis, "Blocus" çağrıları yapanların peşine düştü.

Valensiya'da iki, Barselona'da bir kişi Blocus mesajlarını İspanya'da yaydıkları şüphesiyle tutuklandı.

Özellikle siyah ve kapüşonlu kıyafetli gençleri durduran polis, sadece Barselona'da kent merkezinde öğleden sonra 450 kişinin kimlik kontrolünü yaptı.

Polis, Katalonya Meydanı gibi kent merkezindeki önemli noktalarda metro girişlerinde kontrolleri artırdı.

Diğer yandan olası yağmalama olayına karşı Madrid ve Barselona'da çok sayıda ünlü mağaza ve dükkanların vitrinini ahşap panellerle kapattı.

Barselona'da 24 Ekim'de yaşanan sokak şiddeti ve dükkanları yağmalama olaylarında 89'u reşit olmayan toplam 133 kişi gözaltına alınmış, çıkan olaylarda 14 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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