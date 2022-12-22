İspanya'da Noel piyangosunun büyük ikramiyesi çekilişi izleyenlerden birine çıktı

İspanya'nın dünyaca ünlü Noel piyangosu çekilişini Madrid'deki tiyatro salonunda izleyenler arasından bir kişiye büyük ikramiye çıktı.

İspanya'da 200 yıldan fazla geçmişe sahip olan ve toplamda 2 milyar 520 milyon avroluk ikramiyenin dağıtıldığı dünyaca ünlü Noel piyangosu bugün çekildi.

Madrid'deki Real Tiyatrosu'nda yapılan çekilişi canlı olarak izleyenler arasında oturan bir kadın, bilet başına 400 bin avro (vergiler çıkarıldığında 328 bin avro) ikramiyenin olduğu büyük ikramiyenin çıktığı 05490 numaralı bilet açıklandığında, bağırmaya başlayarak gözyaşlarına hakim olamadı.

Salondaki diğer İspanyollar tarafından uzun süre alkışlanan Perla adlı talihli kadın İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Ben çok dindar, Katolik biriyim. Kısa bir süre önce babam vefat etti ve bence bu ikramiye Tanrı'nın işi. Şu anda kirada yaşıyorum ve işsizim. Çantamda sadece 95 sent var. İkramiye ile ev almak ve çocuklarımın eğitimine katkı sağlamak istiyorum." dedi.

İspanya'da her yıl 22 Aralık'ta yapılan ve 4 saatten fazla süren Noel piyangosu çekilişi çok sayıda kişiye ikramiye dağıtmasıyla biliniyor.

Son yılların en çok kişiye dağıtılan Noel piyangosunun bu yıl çekildiğini aktaran Piyango Müdürlüğü, büyük ikramiyenin Madrid, Valensiya, Valladolid, Alicante, Navarra başta olmak üzere 15 kadar kentte binlerce kişiye çıktığını açıkladı.

Alışılagelmiş piyangodan farklı olan İspanya'daki Noel piyangosu, 5 haneli numaralardan 10'arlı toplam 180 seri olarak satışa sunuluyor.

Bilet fiyatı 20 avro olurken, tek bileti olan kişi çıkan ikramiyenin yüzde 10'unu alıyor.

Bu yılki büyük ikramiye 4 milyon avro (tek bilet için 400 bin avro) olurken, diğer ikramiyeler şu şekilde sıralandı: 1 milyon 250 bin avro, 500 bin avro, 200 bin avro, 8 adet 50 bin avro ve 1794 adet 1000 avro.