Haberler

İspanya'da kamu çalışanlarının haftalık çalışma saati 37,5'tan 35'e indirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya'da kamu çalışanlarının haftalık çalışma saatleri 37,5'tan 35'e indiriliyor. Uygulama, yaklaşık 220 bin kamu çalışanını etkileyecek ve nisan ayından itibaren geçerli olacak.

İspanya'da kamu çalışanlarının haftalık çalışma saatlerinin 37,5'tan 35'e indirilmesi için Kamu Yönetimi Bakanlığı ile sendikalar arasında anlaşmaya varıldı.

Dijital Dönüşüm ve Kamu Yönetimi Bakanı Oscar Lopez, katıldığı Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, yaklaşık 220 bin kamu çalışanını etkileyecek bir uygulamayla haftalık çalışma saatlerinin 37,5'tan 35'e indirileceğini duyurdu.

Bakan Lopez, kamu çalışanlarının haftalık çalışma saatlerindeki indirimin nisan ayından itibaren geçerli olacağını bildirdi.

İspanya'daki 17 özerk yönetimden bazılarında kamu çalışanlarının haftalık 35 saat çalışmasının zaten uygulandığını belirten Lopez, sendikalarla varılan anlaşmayla bunun tüm ülke genelini kapsayacağını söyledi.

Lopez, "Haftalık 35 saat çalışma uygulanması kamu hizmetlerini, vatandaş hizmetlerini ve kamu fonksiyonlarının sürekliliğinin düzgün bir şekilde sağlanmasını her zaman garanti edecektir. Bu uygulamanın, kamu hizmetlerinin kalitesinin korunması ve iyileştirilmesiyle uyumlu olmasını sağlamak için gerekli tüm planlama, organizasyon ve personel önlemleri alınacaktır." dedi.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

