İspanya'da kamu çalışanlarının haftalık çalışma saati 37,5'tan 35'e indirildi

İspanya'da kamu çalışanlarının haftalık çalışma saatlerinin 37,5'tan 35'e indirilmesi için Kamu Yönetimi Bakanlığı ile sendikalar arasında anlaşmaya varıldı.

Dijital Dönüşüm ve Kamu Yönetimi Bakanı Oscar Lopez, katıldığı Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, yaklaşık 220 bin kamu çalışanını etkileyecek bir uygulamayla haftalık çalışma saatlerinin 37,5'tan 35'e indirileceğini duyurdu.

Bakan Lopez, kamu çalışanlarının haftalık çalışma saatlerindeki indirimin nisan ayından itibaren geçerli olacağını bildirdi.

İspanya'daki 17 özerk yönetimden bazılarında kamu çalışanlarının haftalık 35 saat çalışmasının zaten uygulandığını belirten Lopez, sendikalarla varılan anlaşmayla bunun tüm ülke genelini kapsayacağını söyledi.

Lopez, "Haftalık 35 saat çalışma uygulanması kamu hizmetlerini, vatandaş hizmetlerini ve kamu fonksiyonlarının sürekliliğinin düzgün bir şekilde sağlanmasını her zaman garanti edecektir. Bu uygulamanın, kamu hizmetlerinin kalitesinin korunması ve iyileştirilmesiyle uyumlu olmasını sağlamak için gerekli tüm planlama, organizasyon ve personel önlemleri alınacaktır." dedi.