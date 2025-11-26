İspanya'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Gösteriler Düzenlendi

İspanya'nın 40'tan fazla kentinde binlerce kişi, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla meydanlara çıkarak gösteri yaptı.

Başkent Madrid ve Barselona, gösterilerin en büyük katılımlı kentleri olarak öne çıktı.

Madrid'de gösteriye Eşitlik Bakanı Ana Redondo, Konut Bakanı Isabel Rodriguez, Sosyal Güvenlik, Katılım ve Göç Bakanı Elma Saiz ile Meclis Başkanı Francina Armengol de katıldı.

Bakan Redondo, basına yaptığı açıklamada, kadına karşı şiddeti "inkar ettiği" gerekçesiyle aşırı sağcı Vox partisini ve iktidarda olduğu yerel yönetimlerde kadına karşı şiddete karşı ortak tavır almaktan kaçındığı iddiasıyla ana muhalefetteki merkez sağcı Halk Partisini (PP) suçladı.

Aşırı sol görüşlü gruplar, Madrid'de farklı bir güzergahta gösteri düzenledi.

Sevilya, Valensiya, Palma ve Bilbao gibi İspanya'nın 40'tan fazla kentinde yapılan gösterilerde "Kadın olarak doğmak hayatımıza mal olmamalı", "İnkar suç ortaklığıdır" ve "Yaşasın feminist mücadele" sloganları öne çıktı, sağ ve aşırı sağ görüşlü partiler eleştirildi.

İspanya'da 2025 yılında şimdiye kadar 38 kadın, erkek tarafından uygulanan şiddette öldürüldü.

Şiddete uğrayarak öldürülen kadınların, 2003'ten bu yana tutulan istatistiklerdeki toplam sayısı ise 1333'e ulaştı.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, İspanya'da her gün kadına yönelik ortalama 570 şiddet ihbarı yapılıyor.