İspanya, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında olası turizm faaliyetlerini soruşturuyor

İspanya'da Tüketim, Sosyal Haklar ve 2030 Ajandası Bakanlığı, Madrid'de 21-25 Ocak tarihlerinde yapılan turizm fuarı Fitur'a katılan İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarına yönelik olası seyahat teklifleri sattığına ilişkin soruşturma başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fitur'daki İsrail standında, yasa dışı olarak işgal edilmiş Filistin topraklarına turistik seyahatler düzenleyen şirketler olabileceğine ilişkin bilgi edinmek amacıyla soruşturma açıldığı duyuruldu.

Hükümetin Eylül 2025'te onayladığı, Gazze'deki soykırıma karşı acil tedbirler alan ve Filistin halkını destekleyen Kraliyet Kararnamesi'nin 4. maddesinde, "işgal altındaki topraklardan kaynaklanan mal ve hizmetlerin reklamının yasaklandığı" hatırlatılan açıklamada, İsrail'in bunu ihlal etmiş olabileceği belirtildi.

Fitur'da İsrail standındaki bazı turizm şirketlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da bazı yerleşim yerlerine yönelik seyahat teklifleri sunduğuna yönelik iddiaları araştıran Bakanlık, bunun İspanya yasalarına göre yasa dışı reklam olarak değerlendirilebileceğini kaydetti.

Bazı İsrail turizm şirketlerinin, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki çeşitli yerlere turlar düzenleyen reklamlar sunduğu iddia ediliyor.

Bakanlık, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail yerleşimlerinde turizm mal ve hizmetlerinin satışını sunan veya teşvik eden şirketleri tespit etmek ve bunları tespit etmesi halinde gerekli yasal cezaları vermek için soruşturma başlattı.