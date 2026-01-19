Haberler

İspanya'da iki hızlı trenin raydan çıkması sonucu 7 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya'nın Endülüs bölgesinde Kurtuba yakınlarında iki hızlı trenin raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Olayın detayları ve kurtarma çalışmaları sürdürüyor.

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Kurtuba kenti yakınlarında iki hızlı trenin raydan çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Kurtuba'ya bağlı Adamuz beldesinde, Malaga'dan Madrid'e giden bir hızlı trenin üç vagonunun raydan çıktığı, bu sırada karşı hatta Huelva istikametine doğru giden bir trenin de raydan çıkan vagonlardan dolayı manevra yapmak zorunda kaldığı ve bazı vagonlarının devrildiği belirtildi.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin, soruşturmayı yürüten yetkililere dayanarak verdiği haberde ilk trende 317, ikinci trende 100 yolcunun olduğu kaydedildi.

Verilen ilk bilgilere göre kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Kurtuba'ya beş mobil yoğun bakım ünitesi, bir lojistik destek aracı ve dört acil kritik bakım ünitesi gönderildiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Komşuda çatışmaları bitirecek adım! Şara ateşkesi resmen açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galibiyet böyle geldi! Maça damga vuran görüntü

Maça damga vuran görüntü
Tedesco, ''Takımda kalması gerekiyor'' diyerek ayrılığı net dille veto etti

''Takımda kalması gerekiyor'' diyerek ayrılığı net dille veto etti
İlker Yağcıoğlu'ndan Kerem Aktürkoğlu'na sert eleştiri: Futbolu unutmuş

Fenerbahçeli yıldızı yerin dibine soktu: Futbolu unutmuş
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz

Komşu açık açık itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz
Galibiyet böyle geldi! Maça damga vuran görüntü

Maça damga vuran görüntü
Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi

Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına saldırı düzenlendi

Süper Lig devinin başkanının aracına saldırı düzenlendi