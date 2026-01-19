Haberler

İspanya'da iki hızlı trenin raydan çıkması sonucu 10 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Güncelleme:
İspanya'nın Endülüs bölgesinde iki hızlı trenin raydan çıkması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Kurtuba'da meydana gelen kaza, hızlı trenlerden birinin vagonlarının raydan çıkmasının ardından diğer trenin devrilmesine neden oldu.

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Kurtuba kenti yakınlarında iki hızlı trenin raydan çıkması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Kurtuba'ya bağlı Adamuz beldesinde, Malaga'dan Madrid'e giden bir hızlı trenin üç vagonunun raydan çıktığı, bu sırada karşı hatta Huelva istikametine doğru giden bir trenin de raydan çıkan vagonlar nedeniyle manevra yapmak zorunda kaldığı ve bazı vagonlarının devrildiği belirtildi.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin, soruşturmayı yürüten yetkililere dayanarak verdiği haberde ilk trende 317, ikinci trende 100 yolcunun olduğu kaydedildi.

EFE, kazada ölenlerin sayısının 10 olduğunu, 25 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kurtuba'ya beş mobil yoğun bakım ünitesi, bir lojistik destek aracı ve dört acil kritik bakım ünitesi gönderildiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

