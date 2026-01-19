İspanya'da iki hızlı trenin raydan çıkması sonucu 10 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Kurtuba kenti yakınlarında iki hızlı trenin raydan çıkması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Kurtuba'ya bağlı Adamuz beldesinde, Malaga'dan Madrid'e giden bir hızlı trenin üç vagonunun raydan çıktığı, bu sırada karşı hatta Huelva istikametine doğru giden bir trenin de raydan çıkan vagonlar nedeniyle manevra yapmak zorunda kaldığı ve bazı vagonlarının devrildiği belirtildi.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin, soruşturmayı yürüten yetkililere dayanarak verdiği haberde ilk trende 317, ikinci trende 100 yolcunun olduğu kaydedildi.

EFE, kazada ölenlerin sayısının 10 olduğunu, 25 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kurtuba'ya beş mobil yoğun bakım ünitesi, bir lojistik destek aracı ve dört acil kritik bakım ünitesi gönderildiği ifade edildi.