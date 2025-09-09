İspanya'da Filistin'e Destek Gösterisi

İspanya'da başkent Madrid başta olmak üzere 12 kent merkezindeki meydanlarda Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

Filistin'e destek veren sivil toplum kuruluşlarından Filistin İşgaline Karşı Dayanışma Ağının (Rescop) çağrısıyla organize edilen gösterilerde, binlerce kişi İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto etti.

Madrid'deki Sol Meydanı'nda düzenlenen eylemde "Soykırımı durdurun" yazılı pankart açan göstericiler, "Özgür Filistin", "Katil İsrail" sloganları attı.

İsrail ile silah ticaretinin durdurulmasını ve tüm ilişkilerin askıya alınmasını talep eden göstericiler, Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'na destek çağrısında bulundu.

Protestolarda yapılan konuşmalarda, Avrupa'nın birçok ülkesinde olduğu gibi İspanya'da da yeni eğitim öğretim yılının başladığına dikkat çekilerek, İsrail'in saldırılarında Gazzeli çocukların öldürülmesine, yaralanmasına ve geleceklerinin çalınmasına karşı uluslararası toplum harekete geçmeye çağrıldı.

Madrid dışında Alicante, Barselona, Cadiz, Kurtuba, Logrono, Murcia, Pamplona, Sevilya, Valensiya, Valladolid ve Zaragoza kentlerinde de gösteriler düzenlendi.

Diğer yandan İspanya hükümeti, Başbakan Pedro Sanchez'in dün açıkladığı İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırımı içeren paketi bugünkü Bakanlar Kurulu'nda kabul etti.