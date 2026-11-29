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(MADRİD) - İspanya'da erken genel seçimlerde, Kanarya Adaları dışında oy verme işlemi tamamlandı. Yaklaşık 38,6 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, saat 18.00 itibarıyla katılım oranı yüzde 68,15'e ulaştı. Seçimde 350 milletvekili ve 209 senatör belirlenecek.

İspanya'da erken genel seçimlerde oy verme işlemi, Kanarya Adaları dışında yerel saatle 20.00'de (TSİ 22.00) sona erdi. Ana karadan bir saat geride bulunan Kanarya Adaları'nda sandıklar bir saat sonra kapanacak.

Ülke genelinde 22 bin seçim merkezinde kurulan 210 bin sandıkta oy kullanıldı. Ülkede, 1 milyon 615 bin 34'ü ilk kez oy kullanma hakkı elde eden olmak üzere toplam 38 milyon 616 bin 949 kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçim güvenliği için 100 binden fazla güvenlik elemanı görev yaptı.

SEÇİME KATILIM YÜZDE 68,15'E ULAŞTI

İspanya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, saat 18.00 itibarıyla seçime katılım oranı yüzde 68,15 olarak gerçekleşti. Bu oran, Temmuz 2023 seçimlerindeki aynı saate göre 15 puanlık artışa işaret etti.

Ülke genelinde yaşanan çeşitli sorunlar nedeniyle 15 sandıkta oy kullanma süresi 45 dakika uzatıldı.

SANCHEZ VE FEIJOO OYLARINI KULLANDI

Başbakan ve Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez, Madrid'de oyunu kullandıktan sonra "İspanya'nın geleceği için yüksek bir katılım olmasını istiyorum" çağrısında bulundu.

Ana muhalefetteki Halk Partisinin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo ise seçmenlere, "Korkuyla değil hafızanızla oy kullanın" çağrısı yaptı.

İLK SANDIK BAŞI ANKET SONUÇLARI SAAT 21.00'DE AÇIKLANACAK

Normal koşullarda 2027'de yapılması gereken genel seçimler, hükümetin konut krizine yönelik önlemlerinin parlamentoda kabul edilmemesinin ardından Başbakan Sanchez'in 5 Ekim'de aldığı kararla erkene çekilmişti.

Kanarya Adaları'nda da oy verme işleminin tamamlanmasının ardından, yerel saatle 21.00'de sandık başı anket sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

Kaynak: ANKA