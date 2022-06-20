İspanya'da Dünya Mülteciler Günü etkinliği Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Dünya Mülteciler Günü nedeniyle İspanya'nın başkenti Madrid'deki Chamberi İstasyonu'nda mülteciler için sığınağı canlandıran bir etkinlik yaptı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Dünya Mülteciler Günü nedeniyle İspanya'nın başkenti Madrid'deki Chamberi İstasyonu'nda mülteciler için sığınağı canlandıran bir etkinlik yaptı. AA / Burak Akbulut - Güncel Birleşmiş Milletler İspanya Madrid Güncel Haberler

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