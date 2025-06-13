İspanya'da Doktorlar Genel Greve Gitti

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İspanyol doktorlar, Sağlık Bakanlığının çalışma koşullarını düzenleyici yeni statüsündeki taleplerinin karşılanmaması nedeniyle ülke genelinde greve başladı. Çalışma saatlerinin iyileştirilmesi ve haksızlıkların giderilmesi gibi talepleri olan doktorlar, önümüzdeki günlerde büyük şehirlerde gösteriler yapacak.

İspanya'da doktorlar, Sağlık Bakanlığının üzerinde çalıştığı; ulusal sağlık sistemi personelinin çalışma koşullarını düzenleyen yeni statüde taleplerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle ülke genelinde greve gitti.

Tabipler Odaları Konfederasyonunun (CESM) çağrısıyla grev yapan doktorlar, çalışma saatlerinin iyileştirilmesini, mesleki sınıflandırmalardaki haksızlıkların kaldırılmasını ve nöbet saatlerinin hesaplanarak emekliliğin düzenlenmesini talep ediyor.

CESM'den yapılan açıklamada, grev boyunca sağlık sektöründe asgari hizmetin verileceği, hafta sonları ve tatil günlerine denk gelecek seviyede hastanelerde personel bulundurulacağı, acil müdahale ve tedavi gerektiren hastaların bakımının sürekliliğinin devam edeceği bildirildi.

Sağlık Bakanı Monica Garcia, greve rağmen tüm sendikalarla diyaloğu sürdürdüğünü, tüm taleplere saygı duyduğunu ve profesyonel sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarına yanıt verecek bir metin üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Grevden dolayı İspanya'nın Madrid, Barselona, Sevilya, Valensiya, Alicante ve Valladolid gibi büyük kentlerinde gösteri düzenleyecek doktorlar, Meclis binası önünde de eylem yapacak.

İspanya'da doktorlar, en son 5 yıl önce greve gitmişti.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
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