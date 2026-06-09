Haberler

İspanya'da diktatör Franco döneminin izlerinin silindiği vadide iş makineleri Vandalca saldırıya uğradı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya'da İç Savaş (1936-1939) ve diktatör Francisco Franco döneminin (1939-1975) ayakta kalan en önemli sembolü olan ve hükümetin aldığı kararla Franco döneminin izlerinin silinmesine başlanan Cuelgamuros Vadisi'ndeki iş makineleri, Başbakan Pedro Sanchez'i eleştiren sprey boya yazılarıyla...

İspanya'da İç Savaş (1936-1939) ve diktatör Francisco Franco döneminin (1939-1975) ayakta kalan en önemli sembolü olan ve hükümetin aldığı kararla Franco döneminin izlerinin silinmesine başlanan Cuelgamuros Vadisi'ndeki iş makineleri, Başbakan Pedro Sanchez'i eleştiren sprey boya yazılarıyla tahrip edildi.

Geçmişte diktatör Franco'nun mezarının olduğu, 2022'ye kadar "Şehitler Vadisi", sonrasında hükümet kararıyla resmi olarak "Cuelgamuros Vadisi" olarak adlandırılan yerde başlayan zemin etüt çalışmalarının ilk gününde iş makineleri, üzerleri sprey boya kullanılarak diktatör Franco'yu öven ve Başbakan Sanchez'e hakaret eden yazılarla Vandalca saldırıya uğradı.

Bölgesel Politika ve Demokratik Bellek Bakanı Angel Victor Torres, olaya ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak şunları kaydetti:

"Arazi araştırmalarının başlamasından bir gün sonra, Cuelgamuros'taki makinelerin, Franco rejimini yücelten ve Başbakan'a hakaret eden grafitilerle tahrip edildiği görüldü. Ancak nefret, vadinin günümüze uygun olarak yorumlanmasını durduramayacak. Burası, bugün sahip olduğumuz demokrasi için savaşanların değerlerinin yorumlanması ve tanınması için bir alan haline gelecek. Burası, gerçeğin, adaletin ve tarihi onarımın hakim olduğu, geçmişin tekrarlanmamasını garanti eden bir Demokratik Hafıza Mekanı olacak."

Bizzat diktatör Franco'nun talimatıyla 1940-1958'de yapılan, Madrid'in yaklaşık 50 kilometre kuzeyindeki Valle de los Caidos (Şehitler Vadisi), 2022'de resmi olarak Cuelgamuros Vadisi ismini almıştı.

Mevcut durumda iktidarda olan sol hükümetin kararıyla Ekim 2019'da, diktatör Franco'nun naaşı buradan çıkartılarak Madrid yakınlarında El Pardo Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına taşınmıştı.

Hükümet, dev bir haç sembolünün altında bazilikanın bulunduğu ve ülkedeki İç Savaş ile diktatörlük döneminde öldürülen 33 binden fazla kişinin gömülü olduğu vadinin ismini değiştirerek mezarları açıp, kimlik tespitleriyle kemikleri ailelerine teslim etmeyi ve buradaki diktatörlük izlerini tamamen silerek, ülkenin demokrasi tarihini anlatan bir mekan yapmayı amaçlayan bir proje yürütüyor.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız

Kılıçdaroğlu Genel Merkez kürsüsünde! Sözleri kavgayı büyütür
Yer: Malatya! Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı

Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı
Mucizeler yaratarak takımını ligde tutmuştu! Atilla Gerin ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de mucizeyi başarmıştı! Sürpriz kararla işine son verildi
Burası Norveç değil Türkiye'nin doğusu! Manzara hayran bıraktı

Burası Norveç değil Türkiye'nin doğusu! Manzara hayran bıraktı
Genç kadını çocuğunun yanında hem dövdüler hem de videoya çektiler

Bankta otururken 5 kadın aniden saldırdı! Yanında çocuğu da vardı
Anlaşma tamam! Greenwood'un yeni takımı belli oldu

Mason Greenwood imzayı atıyor
Hindistan'da gündem oldu! Karısından boşanıp kayınvalidesiyle evlendi

Herkes bu nikahı konuşuyor! Karısını boşayıp kayınvalidesiyle evlendi
Alparslan Kuytul iddialarına yanıt: Darp olayı yaşanmadı

Alparslan Kuytul grubunun planı çöktü! İddialara jet yanıt