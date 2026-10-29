İspanya'da 68 kişinin öldüğü tren kazasından BM Genel Sekreteri Guterres üzüntü duydu

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 29 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İspanya'da en az 68 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan tren kazasından büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric çarşamba günü yaptığı açıklamada, Guterres'in hayatını kaybedenlerin ailelerine, İspanya halkına ve hükümetine en derin taziyelerini ilettiğini belirtti.

İspanya'nın orta kesiminde meydana gelen tren kazasında en az 68 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.

Çarşamba sabahı Toledo kentindeki Madrid-Sevilla demiryolu hattında yüksek hızlı bir tren, hareketsiz haldeki başka bir trene arkadan çarpmıştı.

Kaynak: Xinhua