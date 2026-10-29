Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İspanya'da 68 kişinin öldüğü tren kazasından BM Genel Sekreteri Guterres üzüntü duydu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İspanya'da 68 kişinin öldüğü tren kazasından BM Genel Sekreteri Guterres üzüntü duydu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İspanya'da en az 68 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasından büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Sözcü Stephane Dujarric, Guterres'in hayatını kaybedenlerin ailelerine, İspanya halkına ve hükümetine taziyelerini ilettiğini belirtti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 29 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İspanya'da en az 68 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan tren kazasından büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric çarşamba günü yaptığı açıklamada, Guterres'in hayatını kaybedenlerin ailelerine, İspanya halkına ve hükümetine en derin taziyelerini ilettiğini belirtti.

İspanya'nın orta kesiminde meydana gelen tren kazasında en az 68 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.

Çarşamba sabahı Toledo kentindeki Madrid-Sevilla demiryolu hattında yüksek hızlı bir tren, hareketsiz haldeki başka bir trene arkadan çarpmıştı.

Kaynak: Xinhua
Netanyahu'ya rakibinden rest! Siyonist askerlik hükümeti kuracak

Netanyahu'nun koltuğunu sallayacak hamle
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuzey Kore'den savaş provası gibi hamle! 10 füze fırlatıldı

Dünyayı tedirgin eden haber! Peş peşe 10 füze ateşlediler
Yapay zekaya danışarak ilaç dozunu değiştirdi! 31 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Yapay zekaya sorduğu soru ölüm getirdi
Canlı yayında Özgür Özel'i küplere bindiren soru: Kendimi yakacağım

Canlı yayında olay sözler: Yakacağım kendimi
Sarıgül hakkında ağır iddia! Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş

Sarıgül soruşturmasında rezil iddia: İlişkiye zorlayıp izledi
Futbol sahalarında şaşkına çeviren olay! Gol atmadan 3 puan aldılar

Futbol sahalarında şaşkına çeviren olay! Gol atmadan 3 puan aldılar
Bursa'da gökyüzünde evlilik teklifi! İki ayrı uçaktan telsizle sordu: Benimle evlenir misin?

Uçaktan uçağa telsizle evlilik teklifi! Cevap gökyüzünde geldi
İş insanının ölümünden sonra ortaya çıkan 8 sayfalık not! 5 kişi gözaltına alındı

Ünlü iş insanının ölmeden önce yazdığı not savcılığı harekete geçirdi