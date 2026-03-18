İspanya Başbakanı Sanchez ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Madrid'de görüştü

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana geçen dört yılda, 4. kez İspanya'ya resmi ziyarette bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşerek bir kez daha ülkesi için tam destek aldı.

Madrid'deki Başbakanlık konutu Moncloa'da yapılan iki görüşmenin ardından Sanchez ve Zelenskiy ortak basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna ile savunma alanında bazı ikili işbirliği anlaşmaları imzaladıklarını duyuran Sanchez, İspanya'nın bu yıl Ukrayna'ya askeri yardım için ayıracağı 1 milyar avronun bir kısmının savunma sanayinde ortak üretimi artırmaya yönelik olacağını ifade etti.

Sanchez, "İspanya, Ukrayna'ya olan ilgisini kaybetmeyecek." diyerek, Zelenskiy'e hitaben "Çektiğiniz acıları unutmadık ve yanınızda olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla birlikte başlayan bölgedeki çatışmalara da değinen Sanchez, "Görev süremizin en büyük krizlerinden birini yönetiyoruz. İspanyolların dünyanın karşı karşıya olduğu durumun ciddiyetinin ve hanelerimiz üzerindeki sosyo-ekonomik etkisinin farkında olması önemlidir. Bu savaşı desteklemiyoruz, ancak halkımızı koruyacağız." dedi.

Orta Doğu'daki çatışmaların yarattığı küresel enerji krizine değinen Sanchez, "Bu savaş, enerji politikamızı bir kez daha teyit etti. Biz, İspanya'nın büyümesini destekleyen, çok farklı yaklaşımlara sahip planlarla yanıt veren bir hükümetiz. Durumun ciddiyetini gözden kaçırmayalım. İşletmeleri ve çalışanları korumak için bir önlem paketi ve bu gibi krizlerle başa çıkmamızı sağlayacak bir enerji sistemi reformu üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.