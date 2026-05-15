İspanya Başbakanı Sanchez, "tarihin doğru tarafında olmak" için Eurovision'u boykot ettiklerini belirtti

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in Gazze'deki soykırımını gerekçe göstererek Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot etme kararı aldıklarını duyurdu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "tarihin doğru tarafında yer almak" için Gazze'deki soykırımını sürdüren İsrail'in katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot etme kararı aldıklarını bildirdi.

Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İspanya'nın bu yıl Avusturya'nın Viyana şehrinde yapılan Eurovision Şarkı Yarışması'nda yer almayacağını hatırlatarak, "tarihin doğru tarafında olma inancıyla" yarışmayı boykot etme kararı aldıklarını ifade etti.

"İsrail'in soykırımı ve yasa dışı savaşı karşısında sessizlik bir seçenek değildir." değerlendirmesinde bulunan Sanchez, bu nedenle Gazze'de ve Lübnan'da olanlara kayıtsız kalamayacaklarını vurguladı.

Yarışmanın finali yarın düzenlenecek

Bu sene Avusturya'nın başkenti Viyana'da 70'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması, İsrail'in katılımı nedeniyle boykot ve protestoların gölgesinde devam ediyor.

İsrail'in yarışmaya katılımına tepki gösteren İspanya, Slovenya, İrlanda, İzlanda ve Hollanda, Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.

İlk yarı finali 12 Mayıs, ikinci yarı finali 14 Mayıs'ta yapılan yarışmanın finali ise yarın düzenlenecek.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

