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İspanya Başbakanı Sanchez'den İsrail'e Sert Tepki: 'Soykırımcı devletle ticaret yapmayız.'

İspanya Başbakanı Sanchez'den İsrail'e Sert Tepki: 'Soykırımcı devletle ticaret yapmayız.'
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Meclis'te yaptığı açıklamada, İsrail ile silah ticareti yapmadıklarını belirterek, muhalefetteki ERC Partisi'nin suçlamalarına yanıt verdi. Sanchez, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı sessiz kaldıkları iddialarını da yalanladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'i kastederek, "Soykırımcı devletle ticaret yapmayız." dedi.

Sanchez, Meclis'te ayrılıkçı Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) Partisi'nin Sözcüsü Gabriel Rufian'ın İspanya'daki azınlık sol koalisyon hükümetini İsrail ile silah ticareti yapmakla suçlayan sözlerine cevap verdi.

"Soykırımcı devletle ticaret yapmayız." diyen Sanchez, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı sessiz kaldıkları yönündeki iddialarının doğru olmadığını ifade etti.

İspanya'da muhalefette bulunan ERC ile aşırı solcu Podemos ve Bask bölgesinde faaliyet gösteren EH Bildu partileri, hükümetin ve Başbakan Sanchez'in özellikle son bir haftadır yaptıkları tüm açıklamalara rağmen, hükümeti İsrail ile silah ticaretine devam etmekle suçluyor.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Güncel
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