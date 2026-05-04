İspanya Başbakanı Sanchez, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi İçin Erivan'da Olduğunu Duyurdu

(ANKARA) - Uçağında yaşanan teknik sorunlar nedeniyle dün akşam Erivan yerine Ankara'ya inen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, geceyi Ankara'da geçirdikten sonra bugün Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin yapıldığı Erivan'a ulaştı. Sanchez, Erivan'daki toplantıyı "Barış ve demokrasiyi savunacağımız bir forum" olarak nitelendirdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, dün akşam teknik sorunlar nedeniyle dün akşamı Erivan yerine Ankara'da geçirdi. Sabah saatlerinde Erivan'a ulaşan Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ermenistan'ın Erivan kentindeyim, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne 45'ten fazla ülkeyle birlikte katılmak için. Barış ve demokrasiyi savunacağımız bir forum; küresel kamu malları olarak giderek daha fazla tehdit altında olan bu değerler... Değerlerimizde birlik... Kararlarımızda tutarlılık... Avrupa'nın zamanımızın zorluklarına yanıt vermesi gereken iki temel direk."

Kaynak: ANKA