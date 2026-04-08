İspanya Başbakanı Sanchez: Ateşkes Olumlu Bir Gelişme Ancak Kalıcı Barış İçin Diplomasi Şart

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, ABD-İran ateşkesinin kalıcı barışa yol açması için diplomasi ve uluslararası hukukun önemine vurgu yaptı.

(ANKARA) - İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, ABD-İran ateşkesine ilişkin açıklamasında, kalıcı barışın önemine işaret ederek, bunun için de diplomasi ve uluslararası hukukun esas alınması gerektiğini söyledi.

Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ateşkesler her zaman iyi bir haberdir. Özellikle de adil ve kalıcı bir barışa yol açıyorsa. Ancak geçici rahatlama, kaosu, yıkımı ve kaybedilen hayatları unutmamıza neden olmamalıdır. İspanya hükümeti, dünyayı ateşe verenlerin sonradan bir kova suyla ortaya çıkmalarını alkışlamayacaktır. Şimdi yapılması gereken diplomasi, uluslararası hukuk ve barış" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
