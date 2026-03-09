Haberler

İspanya Başbakanı Sanchez, Bae Devlet Başkanı Bin Zayed ile Görüştü

Güncelleme:
İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, BAE Devlet Başkanı Mohamed bin Zayed ile yaptığı telefon görüşmesinde, saldırıları kınayarak İspanyol vatandaşlarına ve BAE halkına destek sundu.

(ANKARA) - İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Mohamed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştüğünü bildirdi. Sanchez, görüşmede, BAE'ye yönelik can kayıplarına ve sivil altyapıya zarar veren saldırıları kınadığını ifade etti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,  BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed ile görüştüğünü bildirdi. Sanchez, görüşmeye ilişkin "Az önce Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Sayın Muhammed bin Zayed'i aradım. Birleşik Arap Emirlikleri halkına ve orada yaşayan İspanyol vatandaşlarına bu zor zamanlarda tam desteğimizi sunuyoruz. Ülkede can kayıplarına ve sivil altyapıya zarar veren saldırıları kınıyoruz. İspanya, bölgesel istikrarı ve uluslararası hukuku savunmak için yorulmak bilmeden çalışmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Yine havada imha edildi
