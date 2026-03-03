İspanya: İran'a Karşı Yürütülen Askeri Operasyona Destek Vermeyeceğiz

MADRİD, 3 Mart (Xinhua) -- İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ABD ve İsrail'in İran'a karşı düzenlediği askeri operasyona destek vermeyeceklerini ve üslerinin bu operasyonlar için kullanılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Albares pazartesi günü, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi çağrısı yaparak, şiddete başvurmanın gerilimi daha da artırmaktan başka bir sonuç doğurmayacağı uyarısında bulundu.

Her ülkenin kendi dış politika kararlarını aldığını kaydeden Albares, bununla birlikte Avrupa'nın an itibarıyla dengeli ve ılımlı bir tutum sergileyerek, gerilimin azaltılması ve müzakerelere geri dönülmesi için çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

Albares ayrıca, İspanya'nın üs ve tesislerin Birleşmiş Milletler Şartı'na ve uluslararası hukuka aykırı herhangi bir eylem için kullanılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Kaynak: Xinhua