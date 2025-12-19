Haberler

CSO ile Bilkent Senfoni Orkestrası, İsmet İnönü anısına konser düzenledi

CSO ile Bilkent Senfoni Orkestrası, İsmet İnönü anısına konser düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Bilkent Senfoni Orkestrası, İsmet İnönü'nün vefatının 52. yılı dolayısıyla ortak bir konser verdi. Konserde Gustav Mahler'in 'Senfoni No. 2' eserine yer verildi.

İsmet İnönü'yü Anma Haftası kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile Bilkent Senfoni Orkestrası, ortak konser verdi.

Cumhuriyet döneminde çok sesli müziğin gelişimine yönelik kurumsal adımların atıldığı süreçte bu alandaki çalışmaları destekleyen yaklaşımıyla bilinen İnönü, vefatının 52. yılı dolayısıyla düzenlenen İsmet İnönü'yü Anma Haftası kapsamında gerçekleştirilen konserle anıldı.

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'daki konserde Şef Rengim Gökmen'in yönettiği orkestra, Gustav Mahler'in "Senfoni No. 2 'Diriliş' Do minör" eserini seslendirdi.

Eserde soprano Ezgi Karakaya ile mezzo soprano Tuğba Mankal, solist olarak yer aldı. Ayrıca, Burak Onur Erdem şefliğinde Devlet Çoksesli Korosu da orkestraya eşlik etti.

Konsere İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker de katıldı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
Sadettin Saran'a yöneltilen suçlama, diğer isimlerden çok farklı

Diğer isimlerden çok farklı! İşte Sadettin Saran'a yöneltilen suçlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kokoreç tartışması yeniden alevlendi: Çakması orijinalini nasıl geçer?

Yunanlar kokorecimizi de çalmış! Buldukları isim evlere şenlik
Oyuncu Debbie Rush'u yıkan ölüm! Oğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncuyu yıkan ölüm! Oğlu 31 yaşında hayatını kaybetti
Miss Turkey 2025 güzeli Sıla Saraydemir oldu

Miss Turkey 2025 güzeli belli oldu
Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk

Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk
Kokoreç tartışması yeniden alevlendi: Çakması orijinalini nasıl geçer?

Yunanlar kokorecimizi de çalmış! Buldukları isim evlere şenlik
Bodrum'da ana su isale hattı patladı, asfalt çöktü

Gözde tatil ilçesinde ana su isale hattı patladı, asfalt çöktü
Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
Meclis'te 'Çocuk' kavgası! Tanal'ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi

Tanal'ın "Çocuk" iddiası sonrası Özlem Zengin hemen devreye girdi
Oyuncu Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

Gözaltındaki oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile ilgili karar verildi
Gözlerin çevrildiği Sadettin Saran'dan ilk açıklama

Yurt dışındaki Sadettin Saran'dan ilk açıklama
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapıldı

Soruşturma Sadettin Saran'a da sıçradı! Evinde arama yapıldı
title