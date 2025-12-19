CSO ile Bilkent Senfoni Orkestrası, İsmet İnönü anısına konser düzenledi

İsmet İnönü'yü Anma Haftası kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile Bilkent Senfoni Orkestrası, ortak konser verdi.

Cumhuriyet döneminde çok sesli müziğin gelişimine yönelik kurumsal adımların atıldığı süreçte bu alandaki çalışmaları destekleyen yaklaşımıyla bilinen İnönü, vefatının 52. yılı dolayısıyla düzenlenen İsmet İnönü'yü Anma Haftası kapsamında gerçekleştirilen konserle anıldı.

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'daki konserde Şef Rengim Gökmen'in yönettiği orkestra, Gustav Mahler'in "Senfoni No. 2 'Diriliş' Do minör" eserini seslendirdi.

Eserde soprano Ezgi Karakaya ile mezzo soprano Tuğba Mankal, solist olarak yer aldı. Ayrıca, Burak Onur Erdem şefliğinde Devlet Çoksesli Korosu da orkestraya eşlik etti.

Konsere İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker de katıldı.