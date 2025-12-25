Haberler

İsmet İnönü Anıldı

İsmet İnönü Anıldı
Güncelleme:
Türkiye'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Anıtkabir'deki mezarı başında düzenlenen bir törenle vefatının 52. yıl dönümünde anıldı. Törene üst düzey isimler ve İnönü'nün ailesi katıldı.

TÜRKİYE'nin 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 52'nci yıl dönümünde Anıtkabir'deki mezarı başında anıldı.

Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, CHP milletvekilleri, yüksek yargı mensupları ile askeri erkanın yanı sıra İnönü'nün aile fertleri katıldı.

Heyet, ilk olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesini ziyaret etti. Mozoleye çelenk konulması ve saygı duruşunun ardından heyet İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti. İsmet İnönü'nün öz geçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, CHP ve ailesi adına çelenk bırakıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
