Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsmailağa Cemaati üyeleri yılbaşı gecesinde sokakta yürüyüş yapıp, kutlamaları eleştirdi

Güncel Haberler

İsmailağa Cemaati'nden Hüseyin Çevik öncülüğündeki çok sayıda kişi, yılbaşı gecesi sokağa çıktı. Yürüyüşleriyle ilgili açıklamada bulunan Çevik, "Günahın zirve yaptığı gecede takkeli sakallı cübbeli genç ordumuzla sokaklardaydık sessiz yürüyüşümüz Müslümanların sesi oldu elhamdülillah. Rabbim razı olduğu kullarından eylesin Amin." dedi.

Neredeyse her yılbaşında yaşanan tartışmalar bu yıl da devam etti. Yılbaşının kutlanmasına karşı olan gruplar, konuyla ilgili tepkilerini dile getirdi. O gruplardan biri de İsmailağa Cemaati'ne bağlı olan grup oldu.

İsmailağa Cemaati'nin hatiplerinden Hüseyin Çevik ve beraberindeki topluluğun yılbaşı gecesi İstanbul'da düzenledikleri yürüyüş, sosyal medyada gündem oldu.

"EY ŞANLI ORDU" MARŞI İLE PAYLAŞTILAR

Söz konusu görüntülerde kalabalık bir grupla beraber yürüdükleri görülen cemaat mensuplarının, görüntüleri mehter marşlarından olan "Ey şanlı ordu" ile paylaşmaları dikkat çekti.

"SESSİZ YÜRÜYÜŞÜMÜZ MÜSLÜMANLARIN SESİ OLDU"

Yürüyüş ile ilgili yapılan paylaşıma not olarak: "Günahın zirve yaptığı gecede takkeli sakallı cübbeli genç ordumuzla sokaklardaydık sessiz yürüyüşümüz Müslümanların sesi oldu elhamdülillah. Rabbim razı olduğu kullarından eylesin Amin." yazıldı.

Haberler.com - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (6)

Objektif:

Bir de amaç ne burada? Alkollü biri ters birşey söylese ne olacak? Kime yarayacak bu kargaşa. Resmi izin ile mi yapılıyor? Hiç doğru bulmuyorum, eskiden Aczimendiler vardı benzer senaryo sanki. Ama İsmailağa yı hep iyi duymuşumdur, bu tür provokatif şeylere alet olmamalarını dilerim.

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Objektif:

Ülkemiz bu kafa ile yönetilince ne Adalet kaldı ne Liyakat. Ortadoğu' ya döndü resmen. Atatürk' ün ne büyük bir lider olduğunu bir kez daha anladık ama geç oldu. Rabbim ülkemizi Cehaletten korusun. Atatürk 'ün izinden ayırmasın.

Cevap Yaz 34 31 Yayından Kaldır
Ali Kamil Acar:

Bu kutlarsın kutlayamassın olayı ileride daha da büyük sıkıntılar doğuracağı gibi görünüyor.. bırakın isteyen istediği gibi yaşasın

Cevap Yaz 18 40 Yayından Kaldır
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title