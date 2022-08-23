Fox TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya, Halk TV'ye geçti

Yıllardır Fox TV'de sabah programları sunan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi Halk TV oldu. Haftanın 5 günü sabah programı ve cuma günleri de akşam programı yapacak olan Küçükkaya, "12 Eylül'de başlıyorum" dedi.

Eylül 2013'den beri hafta içi her sabah saat FOX TV'de "İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat" programını sunan İsmail Küçükkaya, Halk TV'ye geçti.

HALK TV'NİN SAHİBİNDEN ÜST ÜSTE PAYLAŞIMLAR

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, konu hakkında sosyal medya üzerinden üst üste 2 paylaşım yaptı. Mahiroğlu, ilk paylaşımında "Bu yola çıkarken Türkiye'nin vicdanı olacağıma, adaletten, demokrasiden ödün vermeyeceğime söz verdim. Bu duruştaki arkadaşlarımızla bugüne geldik. Halk TV şimdi daha da güçleniyor. Halkın kanalı Halk TV'de koca yürekli bir adam daha artık bize yarenlik edecek. Ailemize hoş geldin..." ifadelerini kullandı.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA'NIN ADINI VERDİ

Kısa süre sonra bir paylaşım daha yapan Mahiroğlu, bu kez İsmail Küçükkaya'nın adını vererek, "Sevgili Halk TVizleyicileri, az önceisim vermedenHalk TV'de yeni başlayacak bir arkadaşiçintweet attım.Birazgizemolsunistedim ama gizem galiba bana göre değil . Hoşgeldin İsmail Küçükkaya." dedi.

"12 EYLÜL'DE BAŞLIYORUM"

Öte yandan Odatv'ye konuşan İsmail Küçükkaya, haftanın 5 günü sabah programı yapacağını aktardı. Her hafta Cuma günü de "prime time" olarak adlandırılan en çok izlenen saatlerde akşam programı gerçekleştireceğini dile getiren Küçükkaya, "12 Eylül'de başlıyorum" dedi.