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İsmail Heniyye için Düzce'de yürüyüş düzenlendi

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İran'ın başkenti Tahran'da suikastte uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Düzce'de yürüyüş düzenlendi. Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları ve Filistin'e Destek Platformu üyeleri ile vatandaşlar, Heniyye'nin İran'da uğradığı suikast sonrası düzenlenen 'Gazze'nin sesi İsmail Heniyye'nin Vasiyeti' yürüyüşü için Cedidiye Camisi önünde bir araya geldi.

İran'ın başkenti Tahran'da suikastte uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Düzce'de yürüyüş düzenlendi.

Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları ve Filistin'e Destek Platformu üyeleri ile vatandaşlar, Heniyye'nin İran'da uğradığı suikast sonrası düzenlenen " Gazze'nin sesi İsmail Heniyye'nin Vasiyeti" yürüyüşü için Cedidiye Camisi önünde bir araya geldi.

Ellerinde pankart ve dövizler taşıyan grup, sloganlar atarak İstanbul Caddesi boyunca yürüyerek Anıtpark Meydanı'nda toplandı.

Grup, burada Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledi, zulüm altındaki Filistin halkı için dualar etti.

Grup adına açıklama yapan Düzce Memur-Sen İl Temsilcisi İsmail Atay, Heniyye'nin emaneti olan Kudüs mücadelesine ortak olunması ve Kudüs'e sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

İsrail'in devlet olma vasfını yitirdiğini düşündüklerini dile getiren Atay, "İsrail'in devlet olarak varlığını reddediyoruz." dedi.

Susmanın vahşete ortak olmak anlamına geldiğini kaydeden Atay, " Gazze'de yaşanan soykırım bir an önce durdurulmalıdır. Derhal ateşkes sağlanmalı, ilaç ve gıda başta olmak üzere insani yardımın önü açılmalıdır. ABD ve diğer ülkelerin, soykırıma silah desteği durdurulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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