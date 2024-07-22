Üye Girişi
Haberler

Hz. Muhammed ve İslam'a hakaret cezasız kalmadı! Yakalanan şüpheli gözaltında

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir röportajda, İslami değerlere saldıran ve Hz. Muhammed'e hakaret eden kişinin, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındığını duyurdu.

Bir röportajda, İslami değerlere saldıran ve Hz. Muhammed'e hakaret eden kişi, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

EKİPLER KİMLİĞİNİ TESPİT ETTİ

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı-21" başlığıyla yaptığı açıklamada, sosyal medyada yer alan bir röportajda, İslami değerlere saldıran, Hz. Muhammed'e hakaret eden şahsın Z.K. olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Z.K'nin "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındığı bildiren Yerlikaya, "Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik edenler yüce Türk adaleti önünde hesap verecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

İçişleri Bakanı Hukuk Politika Güncel Haberler

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

 Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

 Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Bakmadan Geçme

Masterchef 10. yarışmacı kim oldu? BELLİ OLDU! Masterchef kim kazandı? UEFA ülke puanı sıralaması (GÜNCEL) 2024 UEFA ülkeler sıralaması Masterchef nerede çekiliyor? 2024 Masterchef stüdyosu nerede, çekimler nerede yapılıyor? Yaz dizileri 2024! Yaz dizileri neden yok? Bu yaz hangi diziler var? Ceyhun Kazancı kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda çalıştı? Ceyhun Kazancı hakkında bilgiler Masterchef hangi günler var? 2024 Masterchef bu akşam var mı yok mu, hangi günler yayınlanıyor? 22-23 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 22-23 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Üsküdar, Başakşehir, Sancaktepe 22-23 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! Az önce deprem nerede oldu? SON DAKİKA! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? 22 Temmuz son depremler AFAD ve Kandilli listesi Ötenazi nedir? Ötenazi ne demek? Ötenazi sokak hayvanları yasasından çıkarılıyor mu? Çanakkale'de deprem mi oldu? Çanakkale'de son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli listesi Kreatin saç döker mi? Kreatin saça ne yapar? Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Nizip, İslahiye, Nurdağı 22-23 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Kadınlar evlendikten sonra sadece kendi soyadını kullanabilir mi? Evli kadın sadece kendi soyadını kullanabilir mi?
Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler

Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler
500

Yorumlar (5)

Doğrucu:

İnanmasanda saygı duyacaksın. Başkalarını rahatsız eden düşüncelerini ulu orta söyleyemezsin. Hayal dünyası gelip gidiceğiz, herkes birbirine saygılı olsa türkiye aslında çok güzel bir yer

15
4
yanıtYanıtla
Süleyman Yazar:

haklısın saygılı olmak lazım ama herkes birbirine saygı duymalı. Sadece güçsüzler güçlüklere değil herkes birbirine...

yanıt4
yanıt0
Zarif Müslim:

Allahu Ekber

13
3
yanıtYanıtla
Kagan Kutlu:

Arap kültürünü bende sevmem ama karşilikli tolerans medeniyettir

1
2
yanıtYanıtla
Hako Sanane:

Vefa halen yorum yapmamış. Orço

2
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title