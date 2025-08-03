İslami Dayanışma Platformu'ndan Gazze Protestosu

İslami Dayanışma Platformu'ndan Gazze Protestosu
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İslami Dayanışma Platformu, Gazze'deki İsrail saldırılarını protesto etmek için Mahmut Çavuş Camii'nde toplanarak ABD Konsolosluğu'na yürüdü. Grup, sloganlarla destek verdi ve basın açıklaması yaptı.

İSLAMİ Dayanışma Platformu tarafından İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi. Mahmut Çavuş Camii'nde toplanan grup, ikindi namazının ardından sloganlar eşliğinde ABD Konsolosluğu'na yürüdü.

İslami Dayanışma Platformu, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için ikindi namazı sonrasında yürüyüş düzenledi. Mahmut Çavuş Camii'nde toplanan grup, ikindi namazının kılınmasının ardından yürüyüşe başladı. Ellerinde, "Hitler'i bile imrendiren zulüm imparatorluğunuz yıkılacak" ve "Çocukların kasıtlı olarak açlıktan öldürülmesi iğrenç bir savaş suçudur" yazılı pankartlar taşıyan grup, sloganlar eşliğinde ABD Konsolosluğu'nun önüne yürüdü. Konsolosluk önünde İslami Dayanışma Platformu adına basın açıklaması yapan Kubilay Aşkın Durdağ, "100 yıldan daha fazla bir süredir işgale, sömürüye aldırmadan mücadelesine devam eden, Gazzeli yiğitlere, o yiğitleri doğuran analara, gençlere, kadınlara, mücahitlere, İstanbul'dan selam ediyoruz. Gazze'deki, Suriye'deki, Afganistan'daki ve dünyanın dört tarafından mücadele veren kardeşlerimi asla yalnız bırakmayan, Türkiye'deki Müslümanları da buradan selamlıyorum. Sizler yeri geldiğinde kardeşlerinizin sofralarına AŞ oldunuz. Yeri geldiğinde sadakalarınız, infaklarınız, yardımlarınız ve dualarınızla o yetimlere arkadaş oldunuz. Yeri geldiğinde o mücahitlere yolda aşı oldunuz. Selam olsun sizlere de" dedi.

'GAZZE İSRAİL'İN DE MEZARI OLACAK'

Durdağ, "Ey batı medeniyeti, 'insan hakları' dediniz, 'kadın hakları' dediniz, 'çocuk hakları' dediniz, 'haklar ve özgürlükler' dediniz. Sizler, ey batı, ve ey İsrail ve onu destekleyen Amerika, Aksa Tufanı'ndan bu yana şunu gösterdiniz. Bu iddialarınızla, bu söylemlerinizde iki yüzlünün ta kendisiydiniz. Bütün bu söylemlerinizin birer sahtekarlık olduğunu bütün dünyaya kendi ellerinizle, kendi dillerinizle ispat ettiniz. Kendilerince birçok hedefleri vardı. Ama başarabildiği ne oldu biliyor musunuz? Bütün dünya gördü. Batının bütün insan hakları ve bu kapsamdaki yaldızlı sözlerinin sahte olduğunu, aslının astarının olmadığını, iki yüzlüler olduklarını ispat etti, bunu başardı. Bu söylemlerin mezarı oldu. Gazze, İsrail'in de mezarı olacak. Bu saldırılarla ancak bu iki şeyi başarmış olacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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