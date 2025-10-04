İslami Cihad, Hamas'ın Trump Planına Verdiği Yanıtı Destekledi

Filistin İslami Cihad Hareketi, Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına verdiği yanıtın Filistinli direniş güçlerinin ortak tutumunu temsil ettiğini bildirdi.

Gazze'deki en büyük ikinci silahlı grup olan ve "Kudüs Seriyyeleri" adlı askeri kanadı bulunan İslami Cihad, Hamas'ın Trump'ın planına verdiği cevaba ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Hamas'ın Trump'ın planına verdiği yanıt, Filistinli direniş güçlerinin tutumunu yansıtmaktadır. Hareket, bu karara götüren istişarelere sorumluluk bilinciyle katıldı." ifadeleri kullanıldı.

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump da yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak, onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." demişti.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana şiddetli saldırılar düzenlediği ve sıkı abluka uyguladığı Gazze'de 66 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.