İSLAMABAD - BM Genel Sekreteri Guterres, sel felaketi yaşayan Pakistan'da Güncel Haberler Temas ve incelemelerde bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Butto Zerdari, Dışişleri Bakanlığı binasında medya temsilcileriyle bir araya geldi. Temas ve incelemelerde bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Butto Zerdari, Dışişleri Bakanlığı binasında medya temsilcileriyle bir araya geldi. Güncel Kaynak: AA / Abid Zia Birleşmiş Milletler Mevlüt Çavuşoğlu Antonio Guterres Pakistan Güncel Haberler

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