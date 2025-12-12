Haberler

İslam ülkelerinden gençler demokrasi, barış ve güvenliği konuşmak için Fas'ta buluştu

Fas'ın Marakeş kentinde, İslam ülkelerinden gelen 100'ü aşkın genç, demokrasi, barış ve güvenlik konularında buluşarak görüş alışverişinde bulundu. Gençlerin karar alma süreçlerine katılımının önemi vurgulanırken, sürdürülebilir barış için ortaklıklar ve ittifaklar ele alındı.

İslam ülkelerinden gençler demokrasi, barış ve güvenlik konularını konuşmak için Fas'ın Marakeş kentinde buluştu.

Fas Gençlik, Kültür ve İletişim Bakanlığı ile İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) işbirliğiyle düzenlenen programda 30'u aşkın ülkeden gelen gençler, İslam-Arap-Afrika ülkelerinde demokrasi, barış ve güvenlik konularında görüş alışverişlerinde bulundu.

Gençlerin yanı sıra bazı yetkililerin de katıldığı diyalog buluşmalarında, uluslararası ve bölgesel değişimlerin hızla geliştiği bir dönemde gençlerin karar alma süreçlerine katılımının güvenlik, demokrasi ve istikrarı sağlamadaki önemine dikkat çekildi.

"Gençlerin aşırıcılığı önleme ve barış kültürünü geliştirmedeki rolü" temasıyla gerçekleşen oturumda, Müslüman gençlerin ülkelerinde demokrasiyi sağlamlaştırma ve ulusal güvenliklerini koruma ekseninde üstlenebilecekleri rolün önemi konuşuldu.

"Sürdürülebilir barış için gençlik ortaklıkları ve ittifakları" başlığıyla düzenlenen diğer bir oturumda ise uluslararası işbirliğini etkinleştirmenin yanı sıra barış, güvenlik ve demokrasi alanlarında ulusal ve bölgesel girişimler arasındaki koordinasyonu artırmanın yolları ele alındı.

İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerden gelen 100'ü aşkın genç, ulusal ve bölgesel geçmişe takılmak yerine geleceği inşa etmeye odaklanarak uluslararası ortaklık ve ittifaklar için sosyal medyanın sağladığı imkanları kullanmaları gerektiğini konuştu.

Gençlerin diyalog buluşmalarına katılan Ruanda Gençlik ve Spor Bakanı Rwego Ngarambe, gençlerin ülkelerinde karar alma süreçlerinde etkin olmalarının önemine vurgu yaptı.

Kendisinin 30. doğum gününü kutladıktan sonra bakanlık teklifini aldığını anlatan Ngarambe, "Bu teklife hemen olumlu yanıt verdim. Ben çok acılar çeken ve yüzde 70'i gençlerden oluşan bir ülkedeydim. Bu görev de benim için hem gurur verici hem de büyük bir sorumluluk oldu." diye konuştu.

Suriyeli katılımcı genç bir kız ise gençlerin, ülkelerinin geleceğini inşa etmekte önemli rol üstlenebileceklerine işaret ederek, hükümetlerin ve devlet kurumlarının gençlere daha fazla fırsatlar vermesi gerektiğini ifade etti.

Fas'ın tarihi kenti Marakeş'in "2025 İslam Dünyası Gençlik Başkenti" etkinlikler programı çerçevesinde gerçekleşen buluşmalara Türkiye, Endonezya, Özbekistan, Irak, Filistin, Suriye, Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu 30'u aşkın ülkeden katılım oldu.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
