İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği Toplantısı Marakeş'te Başladı

Fas'ın Marakeş kentinde Türkiye'nin de katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği (İİTOB) Yönetim Kurulu Toplantısı başladı.

Bir gün süren toplantıya birliğe üye Türkiye, Fas, Endonezya, Azerbaycan, İran, Pakistan ve Bahreyn katılıyor.

İİTOB, kamu kurumlarına veya sivil toplum kuruluşlarına karşı yapılan şikayetlere aracılık eden ve bunları değerlendiren kurumları içeriyor.

Kamu Başdenetçisi ve İİTOB Başkanı Şeref Malkoç, toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı ile Filistin halkının Gazze'de maruz kaldığı İsrail'in soykırım savaşına dikkati çekerek silahlı çatışmalar ve zorunlu göçün felaket durumlara neden olduğunu ve bu durumun can kaybı ile kıtlığa yol açtığını söyledi.

Malkoç, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü savaş suçlarını eleştirerek, Gazze Şeridi'nin çok sayıda ölüme neden olan açlık nedeniyle yavaş bir ölüme maruz bırakıldığını belirtti.

Fas Krallığı Ombudsmanı Muhammed Binalilu da "Toplantı, birliğe üye kurumlar ile uluslararası çevreler arasındaki işbirliğini pekiştirme fırsatını sunuyor ve birliğin çok karmaşık bir uluslararası bağlamda müdahalesini güçlendirmesine olanak sağlıyor." dedi.

Binalilu, birliğin sahip olduğu kapsamlı vizyonunun, mekanizmaların çeşitliliğine rağmen ortak hedeflere ulaşmaya yardımcı olduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze'de işlediği insan hakları ihlallerine dikkati çeken Binalilu, "Gazze'de onurlu Filistin halkının yaşadığı son derece tehlikeli insani koşullar ve buna eşlik eden insani trajedi, onları insan onuruna yakışır bir hayattan mahrum etti." ifadesini kullandı.

Binalilu, "Gazze'de yaşanan eşi benzeri görülmemiş durumun, insanları uluslararası hak ve hukuk standartlarını sorgulamaya yönelttiğini" dile getirdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 658 Filistinli öldü, 86 bin 98 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.