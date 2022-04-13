İslam alimleri, ramazanda Mescid-i Aksa'ya yönelik 'baskın planları' konusunda uyardı

Dünya çapındaki 40 İslami örgütten din adamları, "ramazan ayında siyonist güçlerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın planları" konusunda uyarıda bulundu.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Eritre Alimler Birliği, Irak Müslüman Alimler Derneği, Kudüs ve Filistin'i Destekleme Daimi Komitesi, Filistin Alimler Konseyi, Filistin Alimler Birliği, Lübnan Müslüman Alimler Birliği ve diğer ülkelerden bazı örgütlerin temsilcileri ortak bir bildiri yayımladı.

Bildiri, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında Mısırlı akademisyen Prof. Dr. Vasfi Aşur Ebu Zeyd tarafından okundu.

Bildiride, İsrail güçlerinin, Yahudilerin 15 Nisan'da başlayacak Hamursuz Bayramı (Pesah) için kurban sunularını Mescid-i Aksa'da yapması ve Aksa'ya yönelik muhtemel baskın planları konusunda uyarıda bulunuldu.

Aksa'nın, binaları, duvarları, üstü, altı ve tüm bölümleriyle Müslümanlara ait olduğu hatırlatılan bildiride, Aksa'ya yönelik herhangi bir ihlalin, Müslümanların en kutsal üçüncü mabedine yapılan bir ihlal olduğu ifade edildi.

Baskın ve ihlallerin önüne geçmek için İslam ümmetinin seferber olması gerektiği vurgulanan bildiride, "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve İslam dünyasındaki Vakıflar Bakanlıklarına, planlanan eylemleri önlemek için her düzeyde acil tedbirler almaları, resmi ve uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışmaları çağrısında bulunuldu.

Bugünden itibaren ramazan boyunca Aksa'da itikaf yapmanın şart olduğu belirtilen bildiride, Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızları olarak bilinen "murabıtlar"ın da Aksa'da toplanması gerektiği kaydedildi.

Bildiride ayrıca, İslam dünyasından, Kudüs ve Filistin halkına maddi veya manevi gereken desteği vermesi istendi.

Bazı Yahudi yerleşimci cemaatler, sosyal paylaşım sitelerinde, Hamursuz Bayramı'nda kurbanlarını Aksa'da kesmeyi planladıklarını ifade eden gönderiler paylaşmış, takipçilerini de bu konuda teşvik etmişti.

İsrail Başbakanlığı, Yahudilerin Hamursuz Bayramı'ndaki kurban merasiminin Mescid-i Aksa'da yapılacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

Filistin yönetimi ve aralarında Hamas'ın da bulunduğu Filistinli gruplar, Yahudi yerleşimcilerin, Hamursuz Bayramı için kurban sunularını Mescid-i Aksa'da yapmasına izin verilmemesi uyarısında bulunmuştu.

Yahudilerin 15 Nisan'da başlayacak Hamursuz Bayramı bir hafta devam ediyor.