Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

GAZİANTEP (AA) – Gaziantep'in İslahiye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü törenle kutlandı.

GAZİANTEP (AA) – Gaziantep'in İslahiye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü törenle kutlandı.

Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törende, İslahiye Kaymakamı Emre Oğuztürk, 106. Topçu Alay Komutanı Topçu Kurmay Albay Burak Dedeoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Allüşoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Malatya'da kaza kırıma uğrayan S-70 tipi helikopterde 4 askerin şehit olması nedeniyle program kısa tutuldu.

Kaymakam Oğuztürk, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında, tüm şehitlerle Malatya'da şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Programda öğrenciler şiir okudu, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunu anlatan gösteri sahnelendi.

İlçe Müftülüğü personelince Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İlçe Müftüsü Mustafa Demir dua etti.

Törene, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selim Kasacı, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
Burdur'da ortaokullu kızını taciz ettiği öne sürülen adamı sokakta yakalayan baba, önce dövdü sonra polise teslim etti

İddiaya göre kızını evine kadar takip etti! Baba sokakta yakaladı
Yasak aşk sonrası koltuğa oturdu! İlk sözleri dikkat çekti

Yasak aşk sonrası koltuğa oturdu! Çalışanlara ilk mesajı dikkat çekti
Malatya'da 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında iki ihtimal üzerinde duruluyor

4 askerimizin şehit olduğu kazada gündem yaratacak detay
Sarıgül soruşturmasında 17 yeni gözaltı! Listede eski belediye başkanı var14

Sarıgül soruşturmasında yeni dalga! Listede eski belediye başkanı var
AB'nin kabul etmediği kokoreç COP31'de BM alanına girdi! Tadan yabancılar ertesi gün yine geldi

AB'nin kabul etmediği lezzet BM alanında! Tadan yine geldi
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler

Şehit pilotlarımızın son çabası! Kahramanlar büyük faciayı önlemiş
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır'dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi

Her şeyi değiştirecek ifade: Evine gittim, 149 bin lira gönderdi
İstanbul'da fuhuş çetesine baskın! Kadınlara yaptıkları kan dondurdu

Önce sevgili olmuşlar, sonra hayatlarını kabusa çevirmişler