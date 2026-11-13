İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlandı

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GAZİANTEP (AA) – Gaziantep'in İslahiye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü törenle kutlandı.

Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törende, İslahiye Kaymakamı Emre Oğuztürk, 106. Topçu Alay Komutanı Topçu Kurmay Albay Burak Dedeoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Allüşoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Malatya'da kaza kırıma uğrayan S-70 tipi helikopterde 4 askerin şehit olması nedeniyle program kısa tutuldu.

Kaymakam Oğuztürk, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında, tüm şehitlerle Malatya'da şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Programda öğrenciler şiir okudu, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunu anlatan gösteri sahnelendi.

İlçe Müftülüğü personelince Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İlçe Müftüsü Mustafa Demir dua etti.

Törene, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selim Kasacı, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA