İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümü kutlandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinin, düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümü törenle kutlandı.

Kaymakamlık bahçesindeki törende, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, 106. Topçu Alayı Komutanı Topçu Kurmay Albay Burak Dedeoğlu, Belediye Başkanı Kemal Vural, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağında şehit olan askerler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Soylu ve Vural, törendeki konuşmalarında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Askeri helikopterlerin saygı uçuşuyla devam eden program, öğrencilerin şiir okuması ve ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunu canlandırmasıyla sona erdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Feray Yılmaz ile öğretmenler, öğrenciler ve kurum amirleri katıldı.