İslahiye Kaymakamı Oğuztürk, Muhtarlar Günü'nde mahalle muhtarlarıyla buluştu

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Gaziantep'in İslahiye ilçesi Kaymakamı Emre Oğuztürk, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kaymakam Oğuztürk, ilçede görev yapan muhtarlarla gerçekleştirilen buluşmada, mahallelerde yürütülen çalışmalar ve vatandaşların talep ve ihtiyaçları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Oğuztürk, devlet ile vatandaş arasında önemli bir bağ kuran muhtarların, mahallelerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve kamu hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılmasında önemli görev üstlendiği belirtti.

Kaymakam Oğuztürk, özveriyle görev yapan muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayarak başarı diledi.

Kaynak: AA