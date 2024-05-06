İslahiye'deki kaza için adli soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı kazayla ilgili başlatılan adli soruşturma kapsamında 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, İslahiye ilçesinde beton mikseri ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Tunç, kazayla ilgili İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini kaydetti.