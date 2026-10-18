İslahiye'de TIR ile çarpışan traktörün 79 yaşındaki sürücüsü hastanede öldü

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde TIR ile çarpışan traktörün sürücü K.E. (79), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde İslahiye- Hatay kara yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. C.G. (44) yönetimindeki 34 RKF 288 plakalı TIR ile K.E. idaresindeki 31 ZF 317 plakalı traktör çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. K.E., sağlık görevlileri tarafından yapılan müdahalenin ardında ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan K.E. hayatını kaybetti. TIR şoförü C.G. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı