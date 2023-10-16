İslahiye'de otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Hüseyin K. (35), yaralandı.
Kaza, İslahiye-Hassa kara yolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. Hüseyin K. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar sonrası bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin K.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel