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İslahiye'de mevsimlik tarım işçileri sağlık taramasından geçirildi

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, mevsimlik tarım işçilerine yönelik sağlık taraması, aşılama ve bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Yaklaşık 8 bin işçiye hizmet verilmesi hedefleniyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, mevsimlik tarım işçilerine yönelik sağlık taraması ve koruyucu sağlık hizmetleri gerçekleştiriliyor.

İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğünce, Bayraktepe, Şahmaran ve Yeşilova Mahallesi mevkilerinde bulunan mevsimlik tarım işçileri muayene edildi.

İşçilerin genel sağlık kontrolleri yapılırken, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri çerçevesinde sıtma taramaları, bebek, çocuk, gebe ve lohusa izlemleri ile çeşitli hastalıklara karşı aşılama faaliyetleri gerçekleştirildi.

Ayrıca kanser başta olmak üzere üreme sağlığı, pestisit uygulamaları, kuduz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), ishal, çevre sağlığı, sağlıklı beslenme, obezite, sağlık okuryazarlığı ve hijyen konularında bilgilendirme ve eğitimler verildi.

Çocuklara yönelik ağız ve diş sağlığı taramalarının da yapıldığı çalışmalarda, mevsimlik tarım işçilerinin sağlık hizmetlerine erişiminin artırılması ve olası hastalıkların önlenmesi amaçlanıyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, benzer tarama ve eğitim faaliyetlerinin mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde süreceğini bildirdi.

İlçede sezon boyunca yaklaşık 8 bin mevsimlik işçi istihdam ediliyor.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
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