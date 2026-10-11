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İslahiye'de makas atan sürücüye sosyal medya ihbarıyla 90 bin lira ceza kesildi

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde trafikte makas atarak diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar kabul eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüyü tespit etti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, trafikte makas atan sürücüye, 90 bin lira idari para cezası uygulandı.

İslahiye Devlet Hastanesi önünden şehir merkezine doğru ilerleyen bir otomobilin trafikte makas atarak diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüleri ihbar kabul eden İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları inceleme ve tespit çalışmalarının ardından belirlenen araç sürücüsü K.K'ya, "trafikte makas atarak diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan 90 bin lira trafik cezasını uyguladı.

Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan davranışlara karşı denetimlerin sürdürüldüğünü belirterek sürücüleri kuralları uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA
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