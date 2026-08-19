13 Yıl Hapisli Hükümlü İslahiye'de Yakalandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.
İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Bu kapsamda hakkında "hırsızlık" suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan F.B yakalandı.
Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA