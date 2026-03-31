İslahiye'de doğa yürüyüşü gerçekleştirildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen etkinlikte doğaseverler 9 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.

Gaziantep Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GADADİK) öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 50 doğasever ve dağcı, ilçe sınırları içerisindeki dağlık alanda yürüyüş yaptı. Organizasyona Kahramanmaraş ve Osmaniye'den gelen doğa tutkunları da katıldı.

Yürüyüş boyunca katılımcılar bölgenin doğal güzelliklerini yakından inceleme fırsatı bulurken, keşfedilen yeni şelalelerin gün yüzüne çıkmasıyla İslahiye'nin ekoturizm potansiyeline dikkat çekildi. İlkbaharın etkisiyle canlanan doğa, katılımcılardan ilgi gördü.

Etkinlikte ayrıca bölgenin önemli tarihi ve kültürel değerlerinden biri olan Yesemek Açık Hava Müzesi'ne vurgu yapılarak, ilçenin turizm açısından sahip olduğu zenginlikler dile getirildi.

Programa İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu ve Belediye Başkanı Kemal Vural da katıldı.

GADADİK Başkanı Bülent Tebir, doğa ve spor faaliyetlerine verilen desteklerden dolayı yetkililere teşekkür ederek plaket takdim etti.

Dernek yetkilileri, doğa bilincinin artırılması ve bölgenin tanıtımına katkı sağlanması amacıyla İslahiye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleriyle birlikte benzer etkinliklerin sürdürüleceğini bildirdi.