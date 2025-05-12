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İslahiye'de Depremzedeler İçin Uçurtma Şenliği Düzenlendi

İslahiye'de Depremzedeler İçin Uçurtma Şenliği Düzenlendi
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, depremden etkilenen çocuklar için düzenlenen '3'üncü uçurtma şenliği' etkinliğine yüzlerce çocuk katıldı. Dernek Başkanı Mehmet Kaplan ve mahalle muhtarlarının da bulunduğu etkinlikte, İstanbul Vali Yardımcısı tarafından 500 uçurtma hediye edildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Çılgın Beyler Taraftarlar Derneği tarafından depremden etkilenen çocuklar için "3'üncü uçurtma şenliği" programı düzenlendi.

Çılgın Beyler Taraftarlar Derneği tarafından 6 Şubat merkezli Kahramanmaraş depremlerinde etkilenen çocuklar için bu yıl 2'ncisi düzenlenen etkinliğe Dernek Başkanı Mehmet Kaplan, mahalle muhtarları ve dernek üyeleri ile yüzlerce çocuk katıldı.

Beyler Mahallesi Mamuşun Tepesi mevkiinde düzenlenen etkinlikte çocuklar, İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu tarafından kendilerine hediye edilen 500 uçurtmayı gökyüzüne bıraktı.

Çocuklarla sohbet eden dernek üyeleri, etkinlik sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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