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İslahiye'de denetimli serbestlik kapsamında medya okuryazarlığı eğitimi verildi

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde denetimli serbestlik kapsamında Aile Eğitim Programı çerçevesinde medya okuryazarlığı eğitimi verildi. Eğitimde psikolog Şerife Aydın medya ve dijital mecraların bilinçli, güvenli kullanımını anlattı; Bakanlığın sosyal hizmet modelleri tanıtıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, denetimli serbestlik tedbirlerinin uygulanmasına yönelik Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında medya okuryazarlığı eğitimi verildi.

İslahiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Eğitim ve Danışmanlık Biriminde görevli psikolog Şerife Aydın tarafından, İslahiye Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde düzenlenen eğitimde katılımcılara medya araçları ve dijital mecraların bilinçli, güvenli ve eleştirel kullanımı hakkında bilgi aktarıldı.

Eğitim programında ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sunduğu sosyal hizmet modelleri tanıtılarak bu hizmetlerden yararlanma koşulları ve başvuru süreçlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, bireylerin bilinçlendirilmesi, aile yapısının güçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla önleyici ve bilgilendirici eğitim çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.

Kaynak: AA
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